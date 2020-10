Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat iedere dinsdag weten welke titels binnenkort verdwijnen.

Dinsdag staat Quentin Tarantino's Django Unchained voor de laatste dag op Netflix. Later deze week volgen comedy's, als Bad Neighbours 2 en The Addams Family, en de animatiefilms Shark Tale en The SpongeBob SquarePants Movie. Ook filmklassiekers Barry Lyndon en Mean Streets verdwijnen binnenkort van de streamingdienst. Bekijk hieronder de nieuwste update.

29 september:

Django Unchained



30 september:

The Addams Family

Bad Neighbours 2

Barry Lyndon

Batman and Harley Quinn

Blue Thunder

DC Super Hero Girls: Intergalactic Games

Disobedience

Heavy Metal

Ice Guardians

Juliet, Naked

The Mask You Live In

The Purge: Election Year

Leave No Trace

Mean Streets

A Nightmare on Elm Street (2010)

Project Almanac

Random Hearts

Rudy

Rumor Has It...

Shark Tale

Sinatra: All or Nothing at All

The SpongeBob SquarePants Movie

The Taking of Pelham 123

Vantage Point

Wynonna Earp

Trailer: Django Unchained

1 oktober:

Bruno & Boots: Go Jump in the Pool

Bruno & Boots: This Can't Be Happening at Macdonald Hall

Bruno & Boots: The Wizzle War

2 oktober:

Colossal

4 oktober:

Playing Hard

14 oktober:

Harry & Bunnie

Russell Peters Versus the World

Skin Wars: Fresh Paint