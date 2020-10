Chadwick Boseman heeft een deel van zijn eigen salaris aan Sienna Miller gegeven, zodat zij in de actiethriller 21 Bridges zou gaan spelen. Dat vertelt de 38-jarige actrice in een maandag verschenen interview met Empire.

"Hij produceerde 21 Bridges en probeerde mij echt actief over te halen", aldus Miller. "Hij was een bewonderaar van mijn werk. Dat was spannend, omdat ik een nog veel grotere fan van hem was."

Boseman benaderde de actrice echter op een verkeerd moment. "Ik weet niet of ik dit verhaal moet vertellen en dat heb ik tot nu toe ook nog niet gedaan. Maar ik ga het vertellen, omdat ik denk dat het laat zien wie hij was", zegt Miller.

"Ik vroeg om een ​​bedrag dat de studio niet zou betalen. Omdat ik aarzelde om weer aan het werk te gaan, mijn dochter naar school ging en het een onhandige tijd was, zei ik: 'Ik zal het doen als ik op de juiste manier word gecompenseerd'", vertelt de actrice.

"En Chadwick schonk uiteindelijk een deel van zijn salaris om te komen tot het bedrag waar ik om had gevraagd. Hij zei dat ik zou ontvangen wat ik verdien, wat ik waard ben. Het is zo ongeveer het verbazingwekkendste dat ik ooit heb meegemaakt."

Boseman overleed eind augustus op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Hij was al een aantal jaren ziek, maar had dat nooit publiekelijk bekendgemaakt.