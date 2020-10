Herman Finkers en Carice van Houten zijn genomineerd voor een Gouden Kalf. De cabaretier, die voor het eerst kans maakt op de prijs, is genomineerd voor zijn scenario van de komedie De Beentjes van Sint-Hildegard. Van Houten maakt kans op twee acteerprijzen, heeft de organisatie maandag in diverse tweets bekendgemaakt.

Naast dat Finkers een prijs kan winnen met De Beentjes van Sint-Hildegard, is de film, die met 700.000 bezoekers de meestbezochte film van het jaar is, ook genomineerd in de categorieën beste film en beste montage.

Van Houten is genomineerd voor de categorie beste actrice in een serie (Red Light) en beste actrice in een film (Instinct). Hiermee maakt de actrice voor de achtste en negende keer kans op een Gouden Kalf, waarvan ze er vijf won.

Ook acteur Shahine El Hamus is twee keer genomineerd; als beste acteur in een tv-serie (Lieve Mama) en als beste acteur in een film (De belofte van Pisa). Het is voor het eerst dat El Hamus kans maakt op het beeldje.

De thriller Bumperkleef en familiefilm Kapsalon Romy maken - met ieder vijf nominaties op hun naam - het vaakst kans op een Gouden Kalf.

Een aantal belangrijke nominaties op een rij:

Beste film De Beentjes van Sint-Hildegard

Buladó

Bumperkleef

Kapsalon Romy

Mi vida

Beste regie Lodewijk Crijns - Bumperkleef

Mischa Kamp - Kapsalon Romy

Elbert van Strien - Marionette

Beste actrice - film Carice van Houten - Instinct

Beppie Melissen - Kapsalon Romy

Loes Luca - Mi vida

Beste acteur - film Shahine El Hamus - De belofte van Pisa

Marwan Kenzari - Instinct

Jonas Smulders - Paradise Drifters

Beste scenario Herman Finkers - De Beentjes van Sint-Hildegard

Esther Gerritsen, Halina Reijn - Instinct

Tamara Bos - Kapsalon Romy

Roos Ouwehand - Mi vida

De prijzen worden vrijdagavond uitgereikt in de Stadsschouwburg in Utrecht.