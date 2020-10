Het aantal bezoekers van Pathé- en Euroscoop-bioscopen is sterk afgenomen sinds de heropening op 1 juni. "Het aantal bezoekers is een halvering van wat we normaal gesproken zouden hebben ontvangen", laat Pathé maandag desgevraagd aan NU.nl weten.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen de Pathé- en Euroscoop-bioscopen momenteel slechts een derde van de maximale capaciteit benutten. De bioscoopexploitant laat weten sinds 1 juni twee miljoen bezoekers te hebben ontvangen in de 247 zalen.

De exploitant achter de dertig Pathé- en Euroscoop-bioscopen doet geen uitspraken over het omzetverlies sinds de vanwege de coronacrisis gesloten bioscopen weer open mochten.

Wel meldt de marktleider in de bioscoopsector dat het bedrijf met achttienhonderd werknemers vanwege het omzetverlies heeft gebruikgemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

NU.nl meldde eerder dat de culturele sector met een omzetdaling van 62 procent tussen juli en september van alle sectoren relatief het grootste omzetverlies bij het UWV heeft gemeld. Bioscoopketen Pathé doet geen uitspraken over de verwachtingen op het gebied van bezoekers en omzet voor de rest van 2020.