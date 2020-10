Regisseur Isabel Lamberti heeft met haar Spaanstalige film La última primavera de New Directors Award gewonnen op het filmfestival van San Sébastian. Ze nam de prijs zaterdagavond in ontvangst.

Lamberti studeerde in 2015 af aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam. Haar speelfilmdebuut, dat in het Nederlands De laatste lente heet, ging afgelopen maandag in première op het Spaanse filmfestival. De prijs bestaat uit 50.000 euro die gedeeld wordt met de Spaanse distributeur van de film.

La última primavera gaat over een familie in een sloppenwijk net buiten Madrid. De bewoners worden gedwongen hun zelfgebouwde huizen te verlaten omdat de grond waarop ze wonen verkocht is.

De speelfilm is vanaf 29 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien. Op 1 oktober gaat de film in première op het Nederlands Film Festival in Utrecht.