Superguide geeft iedere week een overzicht van nieuwe series en films op Netflix. Met deze week onder meer de mysteriefilm Enola Holmes en de Harry Potter-prequel Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.

Films

Enola Holmes

Vergeet Sherlock Holmes, want in de nieuwe Netflix Original Enola Holmes wordt eindelijk eens de spotlight gericht op zijn zusje (Millie Bobby Brown). Wanneer haar moeder opeens verdwijnt, gaat Enola zélf op onderzoek uit. Daar heeft ze haar twee oudere broers echt niet voor nodig.

163 Trailer Enola Holmes

Schindler's List

Steven Spielbergs Schindler's List gaat over Oskar Schindler die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog van zijn menselijke kant laat zien. De ijdele en hebberige zakenman besluit namelijk zijn fabriek te gaan gebruiken als vluchtplaats voor Joden. Schindler's List is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De uit 1993 afkomstige film is bekroond met zeven Oscars.



Dawn of the Dead

In Dawn of the Dead krijgt een Amerikaanse stad vanuit het niets te maken met een heuse zombieplaag. Niemand lijkt te weten hoe ze die hongerige doden kunnen stoppen. Daarom besluit een groep mensen, onder wie een zuster en een politieagent, te vluchten en hun heil te zoeken in een verlaten winkelcentrum.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Harry Potter-fans moeten het op Netflix tot op heden nog altijd zonder de avonturen van Harry en zijn vrienden doen. Toch komt de streamingdienst de fans iets tegemoet met deel twee van de Fantastic Beasts-reeks. In dit deel probeert de ontsnapte duistere tovenaar Gellert Grindelwald medestanders te vinden. De vraag is alleen of dit gaat lukken.

138 Bekijk hier de trailer van Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Saheb Biwi Aur Gangster Returns

Het koninklijke schandaal, de oorlog om de macht en de strijd om geld gaan verder in de Indiase Hinditalige thrillerdramafilm Saheb Biwi Aur Gangster Returns. Wanneer het plan van een edelman om te hertrouwen bekend wordt bij zijn listige eerste vrouw en een wraaklustige rivaal, leidt dat tot een driehoeksverhouding en snode plannen.

Fukushima 50

In 2011 staat Fukushima op zijn kop wanneer een zware aardbeving in de Stille Oceaan een tsunami veroorzaakt aan de kust van Japan. In de kerncentrale Fukushima 1 proberen een manager en zijn medewerkers er alles aan te doen om een ramp te voorkomen wanneer blijkt dat er radioactief materiaal is weggelekt.

Series



iZombie - seizoen 5

Het laatste seizoen van iZombie is aangebroken. Wanneer de zombies zich tegen de leiders gaan keren is de rust ver te zoeken. Ondertussen verliest Blaine de controle over zijn werkzaamheden en lijkt hij verder en verder weg te glijden. Het is de vraag of er wel een 'happy end' in zit. Benieuwd welke zombieseries je hierna kan kijken? Lees hier onze tips.

Sneakerheads - seizoen 1



De serie Sneakerheads draait om huisvader Devin, die een grote liefhebber van sneakers is. Hij is door een foute deal al zijn geld verloren en moet daarom op zoek naar een oplossing. Zou het helpen om een paar van de bijzonder zeldzame 'Zeroes' te vinden?

The School Nurse Files - seizoen 1



De Zuid-Koreaanse serie The School Nurse Files draait om schoolverpleegkundige Ahn Eun-Young, die 'jellies' kan zien; ectoplasmatische overblijfselen van menselijke verlangens. In een speling van het lot moet ze met de hulp van haar collega Hong In-Pyo haar school beschermen tegen naderend onheil.

117 Trailer The School Nurse Files

Documentaires

Kiss the Ground

Van The Vampire Diaries-acteur Ian Somerhalder tot zanger Jason Mraz: diverse beroemdheden en wetenschappers hebben zich ingezet voor deze documentaire. Ze willen laten zien hoe de grond van de aarde ons kan helpen om klimaatverandering tegen te gaan.

The Chef Show

Schrijver en regisseur Jon Favreau slaat voor de documentaireserie The Chef Show de handen ineen met chef-kok Roy Choi. Samen met ervaren chef-koks en beroemde vrienden onderzoeken ze gerechten zowel binnen als buiten de keuken.

72 Trailer The Chef Show

Jack Whitehall: Travels with My Father - seizoen 4



De Britse komiek Jack Whitehall gaat voor alweer het vierde seizoen met zijn wat stijvere vader Michael Whitehall op reis om zo hun band te versterken. Het belooft opnieuw een bijzondere en grappige reis te worden, die de twee naar diverse landen brengt.

