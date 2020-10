De actieserie The Boys krijgt een spin-off. De nieuwe Amazon Prime-reeks moet zich gaan afspelen in hetzelfde universum, maar met andere personages. Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

The Boys gaat over superhelden die hun macht misbruiken. Voor het oog van de media lijken ze mooie daden te verrichten, maar in werkelijkheid vallen er veel burgerdoden en worden er verdorven spelletjes gespeeld. In de serie is een kleine groep slachtoffers op zoek naar gerechtigheid, wat gepaard gaat met veel geweld.

De aangekondigde spin-offserie, die nog geen titel heeft, gaat over studenten met speciale krachten. Ze zitten op een school voor superhelden, die wordt beheerd door de schimmige Vought Corporation, hetzelfde bedrijf dat ook achter het superteam in The Boys zit. De studenten gaan de strijd met elkaar aan voor de beste contracten in de beste steden.

Het tweede seizoen van The Boys is onlangs begonnen op Amazon Prime. Iedere week verschijnt er een nieuwe aflevering. Het slot van dit seizoen staat gepland voor 9 oktober.