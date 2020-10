Bij de komende uitreiking van de BAFTA Awards, de belangrijkste Britse filmprijzen, maken tien in plaats van zes titels kans op de prijs voor de beste film. Ook vijf andere belangrijke categorieën krijgen een kanshebber erbij, meldt BBC News donderdag.

Het aantal genomineerden voor beste acteur, actrice, mannelijke bijrol, vrouwelijke bijrol en regisseur wordt uitgebreid van vijf naar zes.

Dit besluit werd genomen na flinke kritiek op de laatste uitreiking, waarbij alleen witte acteurs waren genomineerd voor de belangrijkste acteerprijzen. Ook maakten geen enkele vrouw kans op de prijs voor de beste regisseur. Vanwege de kritiek heeft de organisatie achter de BAFTA's de eigen werkwijze tegen het licht gehouden.

Ook worden duizend leden toegevoegd aan de groep die de longlist van films mag bekijken en mag stemmen. Deze nieuwe leden behoren tot ondervertegenwoordigde groepen.

Deze veranderingen moeten volgens de organisatie leiden tot "een representatievere en inclusievere" lijst van genomineerden, "die een afspiegeling van de huidige Britse samenleving vormen".

De British Academy Film Award wordt sinds 1948 jaarlijks uitgereikt door de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). De ceremonie vindt doorgaans plaats in februari, vlak voor de uitreiking van de Oscars. In 2021 zullen de prijzen pas op 11 april uitgereikt worden. Zo krijgen filmmakers die last van de coronamaatregelen hebben gehad langer de kans om zich aan te melden.

Tijdens de recentste editie werd 1917 uitgeroepen tot beste film. De belangrijkste acteerprijzen gingen naar Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt en Laura Dern.