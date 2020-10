Acteur Tom Hanks en regisseur Robert Zemeckis hebben in 1994 verschillende scènes van de film Forrest Gump zelf gefinancierd. Dat onthult Hanks donderdag in een podcast van het Amerikaanse televisieprogramma In Depth with Graham Bensinger.

De comedy dreigde in 1994 niet te verschijnen doordat filmproductiemaatschappij Paramount geen budget loskreeg voor verschillende scènes, waaronder de wereldberoemde renscène van het hoofdpersonage Forrest Gump, dat wordt gespeeld door Hanks.

"Zemeckis zei toen: deze scene gaat dit kosten. 'Oké', antwoordde ik", aldus Hanks. "Hij zei: 'Jij en ik gaan dat bedrag verdelen, en we geven het terug aan Paramount.' Maar Paramount moest de winst wel een beetje meer delen."

Paramount stemde in met het voorstel van Hanks en Zemeckis. "En dat bleek achteraf goed voor ons", aldus Hanks, die later ook een verzekering dekte toen Paramount die niet kreeg voor een schietscène.

Forrest Gump bracht meer dan 500 miljoen euro op en sleepte dertien Oscar-nominaties in de wacht, waarvan het er zes won, waaronder die voor de beste film. Hanks ontving in 1995 de Oscar voor de beste acteur voor zijn rol in de film. Volgens The Hollywood Reporter hield Hanks ruim 55 miljoen euro over aan Forrest Gump.