Jason Isaacs, bekend van onder meer zijn rol als Lucius Malfoy in de Harry Potter-films, krijgt een rol in het derde seizoen van Sex Education. Ook de Soedanees-Amerikaanse artiest Dua Saleh zal te zien zijn in de Netflix-serie, meldt Deadline donderdag.

Het is het acteerdebuut van Saleh, die een non-binaire leerling speelt op de school Moordale en in de clinch ligt met de nieuwe directeur, die vertolkt wordt door Girls-actrice Jemima Kirke.

Isaacs kruipt in de rol van het personage Peter Groff, de oudere en succesvollere broer van Michael Groff, de voormalige directeur van de school die centraal staat in de serie.

De opnames van het derde seizoen van de Britse comedyserie werden begin september hervat, nadat ze eerder werden uitgesteld wegens de uitbraak van COVID-19.

Sex Education draait om de verlegen Otis (gespeeld door Asa Butterfield). Samen met een extraverte vriendin begint hij een sekshulpkliniek op hun middelbare school, hoewel Otis zelf nog maagd is. Hij geeft zijn advies op basis van wat hij opvangt van zijn moeder (Gillian Anderson), die werkzaam is als sekstherapeut.

Het tweede seizoen van de serie verscheen op 17 januari 2020. Wanneer het derde seizoen op Netflix te zien zal zijn, is nog niet bekend.