Thekla Reuten speelt de hoofdrol in de psychologische thriller Marionette, die dinsdag in première gaat op het Nederlands Filmfestival. Eerder was het de bedoeling dat Matt Damon het gezicht van de film werd, maar volgens Reuten is er niets aan de rol gewijzigd toen zij in beeld kwam voor de hoofdrol.

Marionette is een Engelstalige thriller gebaseerd op de korte film De marionettenwereld uit 1993, waarmee regisseur Elbert van Strien een Gouden Kalf won en ook genomineerd werd voor een Oscar.

Eerder was er al sprake van dat er een langere versie van de thriller gemaakt zou worden, met Damon in de hoofdrol. Toch lukte het niet om met de film in productie te gaan. Pas vijf jaar later startten de opnames, met Reuten in de rol van kinderpsychiater Marianne.

"Het script is inhoudelijk sterk en tijdloos, ook nu is het nog heel relevant", vertelt de Nederlandse actrice in gesprek met NU.nl. "Er is niets veranderd aan de rol, er is alleen een 'zij' van gemaakt. Het is dus geen personage met stereotypen, en dat voelde ik toen ik het las. Marianne is een no-nonsense vrouw zonder poespas."

Geobsedeerd door haar cliënt

Reuten speelt de kinderpsychiater Marianne Winter, die na de dood van haar man vanuit Amerika naar Ierland verhuist en daar aan het werk gaat. Een van haar cliënten is Manny, een jongen die onheilspellende dingen tekent en vertelt dat hij haar leven controleert.

"Ze is geobsedeerd door die jongen", vertelt Reuten. "Door wat hij zegt en wat er gebeurt, lijkt het er steeds meer op dat hij gelijk heeft. Marianne is een gepassioneerd psychiater en probeert in contact met hem te komen. Ze probeert zich vast te houden aan de feiten, maar op een gegeven moment lukt dat niet meer. De kijker volgt Marianne in die zoektocht op de voet."

De actrice was geboeid door de filosofische onderlaag van de film. "Ik vind de vraag, of keuzes de realiteit beïnvloeden, interessant", vertelt ze. Bovendien is dat thema enorm actueel. "Door de komst van het coronavirus worden we wereldwijd meer dan ooit geconfronteerd met het feit dat we geen controle hebben over ons leven of dat iets of iemand de touwtjes in handen heeft."

De rol van Manny wordt gespeeld door de elfjarige acteur Elijah Wolf, die veel heftige scènes met Reuten heeft. "Die jongen is zo ontzettend getalenteerd", vindt Reuten. "Aan de ene kant heeft hij dat engelachtige, aan de andere kant dat duivelachtige. Hij werd door Elbert niet anders geregisseerd dan de rest van de volwassen cast en Elijah wist die aanwijzingen heel goed te vertalen in zijn spel."

Heeft Reuten in het dagelijks leven weleens te maken met het bovennatuurlijke? "Ja, er gebeuren wel dingen die ik niet kan verklaren of die echt geen toeval kunnen zijn. Ik probeer steeds beter te luisteren naar de stem voorbij mijn hoofd, mijn intuïtie. En daarnaast geloof ik zeker dat er mensen zijn die bijzondere gaven hebben. Ik zoek dat soms ook op en heb daar goede ervaring mee."

116 Trailer Marionette (Elbert van Strien, 2020)

Actrice voedde zoon tussen opnames door

Reuten ervoer de opnames als een intense tijd. "Maar wat wel wonderlijk was: ten tijde van de film voedde ik mijn zoontje, die toen pas drie maanden oud was. Ons hele gezin was bij me in Schotland. Het contrast van de roze wolk met mijn zoontje en de donkere wolk van het verhaal was groot, maar het schakelen daartussen ging me verrassend makkelijk af."

De 45-jarige actrice ging dus na de geboorte van haar zoon redelijk snel weer aan het werk. "Mijn drijfveer om beide ten volle te doen was groot. Zo'n script en rol krijg je niet vaak. Fysiek was het pittig, omdat ik in elke scène zit, maar als een soort hartslag liep het voeden er dag en nacht doorheen. Het was uitdagend, ook voor de productie, maar ik heb het ervaren als een heel goede en knusse periode. En mijn gezin ook."

Marionette is vanaf 1 oktober te zien in de Nederlandse bioscopen.