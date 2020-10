Imanuelle Grives en Manuel Broekman zijn toegevoegd aan de cast van Zwanger & Co, een nieuw project van regisseur en producent Johan Nijenhuis. Dat heeft distributeur Dutch FilmWorks donderdag bekendgemaakt.

Broekman neemt de rol over van Rolf Sanchez, die de opnames heeft afgezegd wegens een te volle agenda.

Voor Grives is het de eerste filmrol die ze heeft bemachtigd sinds ze in november 2019 werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het bezit van en de handel in drugs. De Nederlandse actrice werd in juli van dat jaar met een flinke hoeveelheid drugs betrapt op het Belgische festival Tomorrowland en bracht uiteindelijk twee maanden in een Belgische gevangenis door.

Eerder werd bekend dat Lieke van Lexmond en Waldemar Torenstra de hoofdrollen vertolken in Zwanger & Co, een ensemblefilm over modern ouderschap. De opnames zijn deze maand van start gegaan.

Nijenhuis regisseerde eerder films als Costa! (2001), Verliefd op Ibiza (2013) en Onze Jongens in Miami (2020).