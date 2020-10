De Nederlandse romantische comedy Casanova's gaat over een onzekere journalist die undercover gaat om een datingcoach te ontmaskeren. Gaby Blaaser, die een bijrol heeft in de film, vertelt in gesprek met NU.nl dat ze erg veel overeenkomsten ziet met haar personage.

Blaaser speelt Anne, een vrouw die verliefd wordt op een van de cursisten van de datingcursus. "Anne is een mooie, zelfverzekerde vrouw. Ze komt nooit aandacht van mannen tekort, maar er komt niemand voorbij waarvan ze denkt: dit is het." De actrice vindt dat het liefdesleven van haar personage erg overeenkomt met haar eigen liefdesleven. "Eigenlijk speel ik gewoon mezelf."

Het is de eerste filmrol sinds een lange tijd voor Blaaser, die eerder dit jaar te zien was in de realityserie De Bachelorette. Toch voelde de set als een warm bad. "Acteren is mijn allereerste grote liefde. Ik ben natuurlijk begonnen met SpangaS en Goede Tijden, Slechte Tijden, maar dat is alweer heel lang geleden. Maar een terugkomst in Goede Tijden, Slechte Tijden sluit ik zeker niet uit."

Van Lexmond: 'Lichamelijk contact hoort bij romantische comedy'

De hoofdrollen in Casanova's zijn weggelegd voor Jim Bakkum, Tygo Gernandt en Lieke van Lexmond. Gernandt speelt een datingcoach die een workshop geeft waarvan hij beweert incompetente mannen binnen drie dagen te kunnen transformeren in heuse casanova's.

Bij de workshop staat journalist Bas (Bakkum) echter een grote verrassing te wachten wanneer hij ineens oog in oog komt te staan met zijn jeugdliefde Roos (Van Lexmond).

Met het verlegen personage van Bakkum krijgen we volgens Van Lexmond een kant van hem te zien die we nog niet kennen. "Het was ook heel leuk voor hem om te spelen. Hij had het eigenlijk gelijk te pakken en het kwam heel geloofwaardig over."

De kus tussen Bakkum en Van Lexmond kwam bijna in gevaar door de coronamaatregelen. Toch heeft deze - met coronatests vooraf - plaats mogen vinden. En daar is Van Lexmond erg blij mee. "Bij zo'n romantische comedy hoort toch wel lichamelijk contact."

Blaaser: 'Daten kan ik ondertussen wel'

Volgens Van Lexmond is hulp krijgen van een datingcoach of het volgen van een datingcursus een onderwerp dat veel speelt in de maatschappij. Ze denkt dat mensen dit al langer doen, maar er nu pas voor uit durven te komen. "Ik denk dat er nog heel veel schaamte omheen hangt. Het zou natuurlijk fijn zijn als mensen voelen dat ze niet de enige zijn die dit lastig vinden."

Of Van Lexmond zelf een datingcoach zou inzetten als ze vrijgezel was geweest? "Ik geloof meer in een organische connectie en vind niet dat je trucjes moet bedenken. Maar als jij het wel nodig hebt om die eerste drie openingszinnen voor te bereiden zodat je het gesprek aan kunt gaan, daar ben ik dan wel voor. Ik geloof alleen niet dat je van de liefde een spel moet maken."

Ook Blaaser zou niet echt interesse hebben in een datingcoach. "Daten kan ik ondertussen wel." Een datingcoach zijn past beter bij haar. "Ik denk dat ik er wel feeling voor heb. Alhoewel ik geen relatie heb en dus niet echt aan anderen zou kunnen vertellen hoe het moet."

Casanova's is vanaf 8 oktober te zien in de bioscoop.