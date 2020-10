The Kominsky Method moet het in het derde en laatste seizoen zonder Alan Arkin doen, meldt Deadline donderdag.

De acteur zou vlak na het einde van het tweede seizoen hebben besloten niet terug te keren in de Netflix-comedy. Een reden voor het besluit is niet bekendgemaakt.

Netflix zal geen andere acteur inschakelen om de rol over te nemen. Het personage Norman wordt uit de serie geschreven.

The Kominsky Method won in 2019 een Golden Globe voor beste komische productie. Michael Douglas, die in de serie een acteercoach speelt, werd bekroond voor zijn hoofdrol. Arkin ontving een nominatie voor zijn bijrol als de manager van het door Douglas gespeelde personage.

Het laatste seizoen van de komische serie werd in juli aangekondigd.