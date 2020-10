De cast van All Stars & Zonen heeft tijdens de opnames van de serie bloemen gelegd op het graf van voormalig All Stars-castlid Antonie Kamerling (1966-2010), vertelt Danny de Munk donderdag in AD.

"Toen we een scène speelden op een begraafplaats zei regisseur Jean van de Velde ineens: "Jongens, Antonie ligt hier ook", aldus De Munk. "Toen hebben we met z'n allen een bloemetje gelegd. Dat was een indrukwekkend moment."

Kamerling speelde in de film All Stars uit 1997 de rol van Hero van Loen. Ook in de gelijknamige televisieserie nam de acteur de rol van de amateurvoetballer met muzikale aspiraties op zich.

In 1997 bracht Kamerling onder de artiestennaam Hero het door Guus Meeuwis geschreven nummer Toen Ik Je Zag uit. Dat nummer stond vijf weken op de eerste plek in de Single Top 100 en behaalde in 2010 na het overlijden van Kamerling de zestiende positie in die lijst.

Volgens De Munk zal Kamerling in All Stars & Zonen via oude beelden te zien zijn. Regisseur Van de Velde heeft in augustus laten weten in de serie gebruik te maken van flashbacks.