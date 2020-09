Pathé heeft besloten om geen films meer te draaien waar zwarte pieten in voorkomen. Dat maakt de bioscoopketen woensdag bekend op Instagram.

Pathé zal vanaf nu alleen nog films uitzenden waar bijvoorbeeld roetveeg- of regenboogpieten in te zien zijn. Oude of nieuwe films met zwarte pieten erin worden niet meer vertoond.

De bioscoopketen laat weten: "Wij willen dat niemand zich gediscrimineerd moet voelen bij de films die wij vertonen."

Op Instagram reageert Pathé ook op een incident dat volgens de bioscoopketen afgelopen zaterdag plaatsvond. "Naar aanleiding van een aantal racistische opmerkingen onder een trailer van zaterdag: wij tolereren geen racisme", aldus Pathé. Om welke trailer het gaat is niet duidelijk.

Pathé Thuis, de streamingdienst van de bioscoopketen, laat aan NU.nl weten hetzelfde beleid te hanteren. "Afgelopen periode lag de prioriteit bij het offline halen van Sinterklaasfilms die niet gepast zijn", aldus een woordvoerder. Ook zal de streamingdienst bekijken welke films zonder Sinterklaasthema zwarte pieten bevatten en deze verwijderen.