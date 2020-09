Het bedrijf K&K Promotions zou Disney hebben aangeklaagd voor een schending van het auteursrecht. De animatiestudio zou zonder toestemming de iconische motorstuntman Evel Knievel hebben nagemaakt in Toy Story 4. Dat meldt TMZ woensdag op basis van rechtbankpapieren.

Het nieuwe personage Duke Caboom vertoont veel gelijkenissen met de iconische motorrijder, die in de jaren zestig bekend werd door zijn gewaagde stunts in markante kleding. In Toy Story 4 is Caboom een levende speelgoedpop, die zich graag uitslooft maar eigenlijk geen indrukwekkende stunts kan uitvoeren.

In Toy Story 4 duikt een personage op die veel op Evel Knievel lijkt. (Foto: Disney)

Parodieën zijn in principe geoorloofd in films. Volgens de Amerikaanse auteursrechtenwet kan een persiflage onder 'fair use' vallen, waardoor bedrijven geen toestemming hoeven te vragen om iets op de hak te nemen. Voor satire werkt dat weer anders: een beeltenis mag niet vrij worden gebruikt om een eigen punt mee te maken.

K&K Promotions zou in hun claim verder ook aanhalen dat Disney veel geld heeft verdiend aan de merchandise van Toy Story 4. Duke Caboom is sinds de release van de animatiefilm ook in het echt als speelgoedpop te koop.

Evel Knievel tijdens een stunt in 1975. (Foto: Brunopress)