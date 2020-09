Tom Cruise en regisseur Doug Liman gaan volgend jaar voor de opnames van een nieuwe film de ruimte in. Het duo reist mee op een toeristenmissie in oktober 2021, melden verschillende Amerikaanse media, waaronder NME.

Het filmproject werd eerder dit jaar al aangekondigd, maar een datum voor de ruimtereis was nog niet bekendgemaakt. Cruise en Liman vliegen met het bedrijf Axiom Space, dat een contract heeft getekend met SpaceX. Er is nog ruimte voor één andere reiziger, maar daar is verder nog niets over bekend.

De missie zou in totaal tien dagen in beslag moeten nemen, waarvan er acht in het ISS doorgebracht zullen worden. Het project van Cruise en Liman moet de eerste bioscoopfilm worden die in de ruimte is opgenomen. Welke plannen er verder liggen, blijft vooralsnog onduidelijk. Eerder werd al bekendgemaakt dat het in ieder geval niet om een nieuwe Mission: Impossible-film gaat.

Liman en Cruise werkten eerder samen aan de sciencefictionfilm Edge of Tomorrow. Er zijn plannen voor een vervolg op die film, maar een definitief akkoord is daar nog niet over bereikt.