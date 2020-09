De stripverfilming Supergirl stopt na zes seizoenen, bevestigt hoofdrolspeelster Melissa Benoist op Instagram. De serie kampt volgens verschillende media met dalende kijkcijfers.

"Het was een eer om de titelrol te spelen", aldus Benoist over de rol van Kara Zor-El, het nichtje van Superman. "Ik beloof dat we er een geweldig laatste seizoen van gaan maken."

Supergirl is in Nederland te zien via streamingdienst Netflix. Het laatste seizoen staat gepland voor 2021.

Volgens Deadline beginnen de opnames van het zesde en laatste seizoen van Supergirl eind september in het Canadese Vancouver. De productie begon later omdat Benoist zwanger is.

Melissa Benoist kondigt het laatste seizoen van Supergirl aan. (Foto: Instagram/melissabenoist)