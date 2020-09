De televisieserie Prison Break krijgt een zesde seizoen, laat acteur Dominic Purcell dinsdag via Instagram weten.

Purcell, die in de serie Lincoln Burrows speelt, reageerde bij een foto op zijn Instagram-account op een aantal geruchten. Eén van die geruchten was de vraag of er een zesde seizoen van Prison Break komt. Hierop antwoordde hij slechts: "Ja."

Het laatste seizoen van de show werd in 2017 uitgezonden en sindsdien is er veel gespeculeerd over een mogelijk vervolg. Ook Purcell zelf deed daaraan mee.

Eerder dit jaar liet Purcell al weten dat hij "kon beloven dat er een nieuw seizoen van Prison Break zou worden gemaakt als het verhaal de moeite van het vertellen waard is".

Prison Break draait om de broers Lincoln Burrows en Michael Scofield (gespeeld door Wentworth Miller). Burrows is ter dood veroordeeld voor een misdaad die hij niet heeft begaan en Scofield bedenkt een uitgebreid plan om zijn broer uit de gevangenis te laten ontsnappen en zijn naam te zuiveren.

Acteur Dominic Purcell reageert op geruchten. (Beeld: Instagram/Dominic Purcell)