De dramaserie Red Light, die bedacht werd door Halina Reijn en Carice van Houten, maakt kans op een prijs tijdens het internationale televisiefestival Canneseries. Dat meldt BNNVARA dinsdag in een persbericht.

Van Houten en Reijn spelen zelf twee hoofdrollen in de serie. De twee Nederlandse actrices waren als creative producer betrokken bij de productie.

Red Light gaat over drie vrouwen die zichzelf verliezen en elkaar vinden in de wereld van prostitutie en mensenhandel. Naast Van Houten en Reijn speelt ook de Belgische actrice Maaike Neuville een rol in de serie.

De serie gaat in Nederland op 1 oktober in première tijdens de vijftigste editie van het Nederlands Filmfestival. Het festival Canneseries vindt plaats van 9 tot en met 14 oktober.