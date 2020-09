Een nieuwe cast bestaande uit enkel zwarte acteurs gaat dinsdag onder leiding van Gabrielle Union een aflevering van de populaire sitcom Friends voorlezen, zo meldt Entertainment Weekly dinsdag.

De cast bestaat uit onder anderen Uzo Aduba, die de rol van Phoebe speelt, Sterling K. Brown (Ross) en Ryan Michelle Bathe (Rachel).

Het evenement dat wordt georganiseerd op Zoom maakt deel uit van de serie Where It Happens, die op 8 september begon met een voorgelezen aflevering van Golden Girls.

De serie is in het leven geroepen om mensen aan te moedigen om te stemmen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Union, die de aflevering presenteert, had een gastrol in het zevende seizoen van Friends.

De afgelopen jaren was er veel kritiek op Friends, omdat de cast niet divers genoeg zou zijn. Acteurs uit de serie, onder wie David Schwimmer (Ross), erkenden dit probleem.