De Franse minister van Cultuur heeft maandag in een verklaring de Netflix-film Cuties verdedigd. De film wordt bekritiseerd omdat het jonge kinderen zou seksualiseren. Roselyne Bachelot vindt dat de controversiële beelden uit hun context zijn gehaald en zegt dat de film juist moet bijdragen aan een constructief debat.

Cuties vertelt het verhaal van een elfjarig Senegalees moslimmeisje genaamd Amy, die zich aansluit bij een groep jonge dansers die de dansbewegingen van popsterren imiteren.

De film is volgens regisseur Maimouna Doucouré gemaakt om "de strijd te laten zien van kinderen die moeten navigeren tussen de liberale westerse cultuur en een conservatievere cultuur thuis". Er kwam deze zomer echter veel kritiek op de film nadat Netflix een filmposter had gepubliceerd waarop de jonge meisjes suggestieve poses aannamen.

"In de heftige kritiek op de film Cuties krijgt de regisseur een intentie aangemeten die volledig haaks staat op waar haar werk daadwerkelijk over gaat", staat te lezen in de verklaring, die de minister samen met Élisabeth Moreno, de Franse afgevaardigde voor gendergelijkheid, naar buiten bracht. "De kritiek is gebaseerd op een reeks uit de context gehaalde beelden uit de film."

De twee laten ook weten het niet eens te zijn met mensen die Netflix oproepen de film van het streamingplatform te verwijderen. "Deze film moet toegankelijk blijven voor alle doelgroepen en een vreedzaam debat voeden op basis van een verlichte verkenning van het werk."

In januari ontving regisseur Doucouré nog de World Cinema Dramatic Directing Award op het Sundance Festival, nadat Cuties daar in première was gegaan.