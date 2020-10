Michael Lonsdale, bekend van rollen in onder meer Moonraker en Munich, is maandag op 89-jarige leeftijd overleden. De Brits-Franse acteur overleed in zijn woning in Parijs, meldt onder meer Le Monde.

Lonsdale was tweetalig en speelde meer dan tweehonderd rollen in Frans- en Engelstalige producties.

Hij werd wereldwijd beroemd door zijn rol als schurk in de James Bond-film Moonraker (1979) en speelde in bekende titels als The Trial (1962), The Name of the Rose (1986), The Remains of the Day (1993), Ronin (1998) en Munich (2005).

Lonsdale heeft zijn speelfilmcarrière mede te danken aan actrice Marguerite Duras, die de acteur ontmoette tijdens repetities voor een toneelstuk waarin hij speelde. De ontmoeting leidde tot drie rollen in Franstalige films, waaronder Détruire, dit-elle uit 1969.

Daarnaast was hij actief als toneelregisseur en schrijver en verzorgde hij de voice-over van documentaires en andere mediaproducties.

In 2011 won Lonsdale een César Award voor zijn bijrol in Of Gods and Men.

Lonsdale in Moonraker. (Foto: BrunoPress)