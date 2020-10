Van Rocky Balboa tot Drag Race Holland: Videoland breidde het aanbod de afgelopen week weer uit met verschillende films en series. Bekijk hieronder welke titels de streamingdienst onlangs toevoegde.

Films

Rocky Balboa

Rocky leeft een rustig leven als gepensioneerde restauranteigenaar, totdat Mason Dixon hem uitdaagt voor een gevecht. Dertig jaar na zijn eerste wedstrijd trekt hij zijn handschoenen weer aan voor zijn laatste gevecht tegen de regerende zwaargewichtkampioen 'The Line'.

Born Romantic

Een Britse romantische comedy over drie mannen en drie vrouwen in een Londense salsaclub. Fergus probeert zijn ex-vriendin te vinden, de bejaarde charmeur Frankie is op zoek naar de mooie Eleanor en overvaller Eddie wil maar al te graag afspreken met begraafplaatswerker Jocelyn.

Sicario

Een ijzersterke film van regisseur Denis Villeneuve. Wanneer het drugsgeweld aan de Amerikaanse grens met Mexico erger wordt, stuurt de FBI agent Kate Macer (Emily Blunt) op een missie. Ze moet het drugskartel uitroeien dat verantwoordelijk is voor de bom die haar teamleden heeft gedood.

Series

Drag Race Holland

Fred van Leer kreeg van niemand minder dan RuPaul de eer om de Nederlandse spin-off van RuPaul's Drag Race te presenteren. Tien glamoureuze Nederlandse dragqueens gaan met elkaar de strijd aan om de titel Hollands Next Drag Superstar.

Zoey's Extraordinary Playlist

De soundtrack van Zoeys leven is wel heel apart. In deze muzikale dramaserie komt computerprogrammeur Zoey erachter dat ze de gedachten van andere mensen kan horen in de vorm van liedjes.