Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat iedere dinsdag weten welke titels binnenkort verdwijnen.

De laatste week is ingegaan voor de actiefilm Miss Bala, geregisseerd door Twilight-maker Catherine Hardwicke. Ook de fantasyserie Wynonna Earp is binnenkort niet meer op Netflix te zien. Bekijk hieronder de nieuwste update.

23 september:

Miss Bala

25 september:

A-X-L

Restless Creature: Wendy Whelan

30 september:

Sinatra: All or Nothing at All

Wyonna Earp

14 oktober:

Harry & Bunnie

Russell Peters Versus the World

Skin Wars: Fresh Paint