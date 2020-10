Schitt's Creek is afgelopen weekend een van de grote winnaars bij de Emmy's geworden. In Nederland is de comedyserie momenteel niet via streamingdiensten te zien, maar veel andere succestitels zijn ook in ons land te bekijken. NU.nl maakt een overzicht van streamingdiensten en hun grootste winnaars.

Amazon Prime

The Marvelous Mrs. Maisel

Met twintig nominaties gold deze serie, over de carrière van een comédienne in de jaren vijftig, als een van de favorieten bij de uitreiking van de Primetime Emmy's. Actrice Rachel Brosnahan werd voor de vierde keer genomineerd, maar verzilverde de prijs uiteindelijk niet. De serie won dit jaar wel prijzen in technische categorieën, zoals beste camerawerk en muziek.

Apple TV+

The Morning Show

Jennifer Aniston speelt de hoofdrol in deze serie, over de redactie van een nieuwsprogramma. Net als tegenspeler Steve Carell kreeg ze een Emmy-nominatie. Billy Crudup won de prijs voor zijn bijrol als Cory Ellison.

Disney+

The Mandalorian

Vijftien keer werd deze spin-off van Star Wars genomineerd voor een Primetime Emmy. Met name in de technische categorieën bleek de serie succesvol. In totaal viel The Mandalorian zeven keer in de prijzen.

142 Bekijk hier de trailer van Ozark - Seizoen 3

Netflix

The Crown

Deze historische dramaserie over het Britse koningshuis werd dit jaar voor dertien Primetime Emmy's genomineerd. De prijzen voor beste kostuums en beste setontwerp werden ook daadwerkelijk verzilverd. Het vierde seizoen, waarin prinses Diana een belangrijke rol speelt, moet in november op Netflix verschijnen.

Ozark

Het derde seizoen van deze misdaadserie, over een financieel adviseur die de maffiawereld in wordt getrokken, kreeg achttien nominaties bij de Primetime Emmy's. Julia Garner werd bekroond voor haar rol als Ruth Langmore.

Stranger Things

Deze populaire fantasyserie maakte acht keer kans op een Primetime Emmy. De meeste nominaties gingen naar technische categorieën. De geluidsmontage werd uiteindelijk ook bekroond.

Unorthodox

Regisseur Maria Schrader won een Primetime Emmy voor deze miniserie, over een jonge vrouw die wil ontsnappen uit een milieu van streng orthodoxe joden. Unorthodox maakte in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) achtmaal kans op een prijs.

Videoland

The Handmaid's Tale

Het derde seizoen van deze serie, over een totalitaire staat waar vrouwen als broedmachines worden gebruikt, maakte elf keer kans op een Emmy. Daarvan werd alleen de prijs voor beste setontwerp verzilverd. The Handmaid's Tale is ook op Ziggo Movies & Series te zien.

1 Bekijk hier de trailer van het derde seizoen van The Handmaid's Tale

Ziggo Movies & Series XL

Euphoria

Actrice Zendaya werd bekroond voor haar hoofdrol in deze dramaserie, over een groep scholieren die worstelt met drugs, seks en geweld.



I Know This Much Is True

Mark Ruffalo won een Emmy voor zijn dubbelrol in deze dramaserie, over de getroebleerde relatie tussen Dominick en zijn schizofrene tweelingbroer Thomas. I Know This Much Is True werd geregisseerd door Derek Cianfrance (The Place Beyond the Pines).

Mrs. America

In deze miniserie is Cate Blanchett te zien als activiste Phyllis Schafly, die zich in de jaren zeventig tegen feminisme en abortus keerde en daarmee grondlegger werd voor de conservatieve beweging in de Verenigde Staten. Mrs. America maakte kans op tien Primetime Emmy's. Uzo Aduba werd bekroond voor haar bijrol als Shirley Chisholm

Succession

Deze HBO-serie, over het gezin van een rijke mediamagnaat, kreeg nominaties bij de Primetime Emmy's en won er uiteindelijk zeven. Naast de prijs voor beste dramaserie zaten ook hoofdrolspeler Jeremy Strong en regisseur Andrij Parekh bij de winnaars.

Watchmen

Damon Lindelof, onder meer bekend door Lost, is het brein achter deze actieserie. In Watchmen, gebaseerd op de gelijknamige stripreeks, zijn superhelden verboden en proberen ze een revolutie te plegen. De serie werd voor 26 Primetime Emmy's genomineerd en won er uiteindelijk 10.