Tenet heeft een maand na de release wereldwijd 250 miljoen dollar (ruim 211 miljoen euro) weten op te brengen aan de kassa, meldt Box Office Mojo. De actiethriller van Christopher Nolan scoort daarmee financieel boven verwachting, maar de stagnerende opbrengst in de Verenigde Staten baart zorgen.

De film kwam drie weken geleden uit in de VS en heeft daar inmiddels 36 miljoen dollar opgebracht. Een teleurstellende opbrengst in het land, aldus de analisten in Variety.

Filmstudio Warner Bros. laat in een reactie aan Variety weten dat het verloop van Tenet moet worden gezien als "een marathon, geen sprint." Het afgelopen weekend bracht de film echter slechts 4,7 miljoen dollar in het laatje, een daling van bijna 100 procent ten opzichte van twee weken eerder.

Warner Bros. blijft echter hoop houden dat de film met een goede opbrengst zal eindigen, door het wegvallen van concurrerende films die vanwege corona zijn uitgesteld.

De verwachtingen voor Tenet waren hooggespannen, aangezien de film moest aantonen in hoeverre een blockbuster succesvol kan zijn in tijden van corona. Ondanks de goede wereldwijde score is de opbrengst in de VS een harde klap voor de Amerikaanse filmindustrie. Veel studio's zullen namelijk hun grote blockbusters niet uitbrengen zolang het bioscooppubliek in Amerika niet in groten getale terugkeert.