Tom Waes is lange tijd onzeker geweest over zijn beroepscarrière. De Undercover-acteur had veel last van een drang om zichzelf te bewijzen en dat maakte hem onzeker. "Ik heb daar veel moeite mee gehad", vertelt hij aan de Vlaamse krant De Morgen.

In het interview vertelt Waes dat hij lange tijd niet wist wat hij in zijn leven wilde doen. "Ik heb daar héél lang naar gezocht. Je weet dat ik buitenwipper (uitsmijter, red.) ben geweest, en beroepsduiker, en daarna heeft het nog heel lang geduurd voordat ik het gevoel had: hier zit ik op mijn plek. Hier hoor ik."

Inmiddels is de 52-jarige Waes succesvol als acteur en vooral bekend als Bob Lemmens in de Vlaams-Nederlandse serie Undercover. Die acteurscarrière dankt hij aan de Vlaamse regisseur Tom Lenaerts. "Die heeft voor mij de deur naar de televisie opengezet."

Voorheen had de Vlaming veel last van een drang om zichzelf te bewijzen, maar inmiddels heeft hij dat losgelaten. "Ik denk vaker: laat ze van mij maar vinden wat ze willen. Ik heb daar veel moeite mee gehad. Als iemand in een interview er weer van uitging dat ik een macho was en niet zo slim en onbelezen, wilde ik altijd per se het tegendeel bewijzen. Van die drang heb ik me langzaam verlost."

Waes is momenteel te zien in het tweede seizoen van Undercover.