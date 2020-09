Superguide geeft iedere week een overzicht van nieuwe series en films op Netflix. Met deze week onder meer de langverwachte horrorserie Ratched, een nieuwe animatieserie gebaseerd op Jurassic Park en een grimmig melodrama met Tom Holland en Robert Pattinson in de hoofdrollen.

Series

Challenger: The Final Flight (seizoen 1)

In 1986 waren miljoenen mensen getuige van de noodlottige lancering van de Space Shuttle Challenger. Bij het exploderen van dit ruimtevaartuig kwamen alle zeven astronauten aan boord om het leven. De aangrijpende docuserie Challenger: The Final Flight onderzoekt hoe het die ochtend in januari zo mis kon gaan.

Ratched (seizoen 1)

We maakten kennis met de vileine verpleegkundige Mildred Ratched in de Jack Nicholson-klassieker One Flew Over the Cuckoo's Nest. In deze Netflix-serie zien we hoe deze zorgzame zuster kon veranderen in een van de beruchtste schurken uit de filmgeschiedenis.

172 Bekijk hier de trailer van Ratched

Criminal: UK (seizoen 2)

Er zijn meer misdaadseries op Netflix, maar Criminal onderscheidt zich van de concurrentie doordat de afleveringen zich van begin tot eind afspelen in een verhoorruimte. Daar vindt een intens kat-en-muisspel plaats tussen de verdachte en zijn ondervragers.

Jurassic World: Camp Cretaceous (seizoen 1)

De laatste twee Jurassic World-films waren misschien wat griezelig voor een al te jong publiek, maar met Camp Cretaceous kunnen kinderen toch nog genieten van spannende dinoavonturen. In het eerste seizoen van deze animatieserie gaat een aantal tieners kamperen op het vervloekte eiland Isla Nublar.

Signs (seizoen 2)

In deze Poolse misdaadserie wordt een rechercheur geconfronteerd met de gruwelijke moord op een jonge vrouw. Hij ontdekt al snel dat haar dood opvallende gelijkenissen vertoont met een vergelijkbare zaak van tien jaar geleden, maar zijn zoektocht naar de dader is niet zonder gevaar.

Close Enough (seizoen 1)

Wanneer Joshua en Emily een dochtertje krijgen, wordt het hoog tijd om volwassen te worden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan voor het jonge stel. Met vallen en opstaan proberen de kersverse ouders aan het ideale gezinsbeeld te voldoen.

Sing On! USA

In de Amerikaanse editie van Sing On! strijden muzikale talenten in de ultieme karaokewedstrijd om een prijzenpot van niet minder dan 60.000 dollar. Aan presentator Tituss Burgess uit de Netflix-serie Unbreakable Kimmy Schmidt de taak om het geheel in goede banen te leiden.

Films

Mission: Impossible - Rogue Nation

In Mission: Impossible - Rogue Nation wordt het team van Ethan Hunt (Tom Cruise) en zijn collega's ontmanteld. Maar dat houdt hen niet tegen om het eigenhandig op te nemen tegen een sinister internationaal misdaadsyndicaat.

Mission: Impossible - Rogue Nation

The Devil All the Time

In dit grimmige melodrama blijken godsdienstwaanzin en gruwelijk geweld in het diepe zuiden van Amerika hand in hand te gaan. De hoofdrollen in deze boekverfilming zijn voor Tom Holland (Spider-Man: Far From Home) en Robert Pattinson (Tenet).

Primal

Nicolas Cage speelt in Primal een jager die in Brazilië een zeldzame witte jaguar heeft gevangen. Hij reist met het zeldzame dier per schip naar de Verenigde Staten om het daar te verkopen, maar eenmaal aan boord blijkt de jaguar niet het enige gevaarlijke beest te zijn waar onze held zich zorgen om moet maken.

113 Bekijk hier de trailer van Primal

The Paramedic

In deze Spaanse horrorfilm krijgt Ángel te horen dat hij de rest van zijn leven in een rolstoel moet doorbrengen. Hij verzint een duister plan om wraak te nemen op de mensen die hij verantwoordelijk stelt voor zijn lot.

Deze films en series verschijnen in september op Netflix.