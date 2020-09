Acteur André Dongelmans, onder meer bekend door De Luizenmoeder, vraagt zich de laatste tijd af of hij zelf meer kan doen om de Nederlandse cultuurwereld diverser te maken. In de Volkskrant laat hij vrijdag blijken dat het aanbod hem nog steeds teleurstelt, en welke ideeën hij heeft om daar verandering in te brengen.

"Ik had gehoopt dat het landschap intussen al wat diverser was, met meer donkere regisseurs, donkere producenten en donkere schrijvers", vertelt Dongelmans. "Dat ik meer rollen zou kunnen spelen die merkbaar zijn geschreven door iemand die mijn kleur heeft."

De 33-jarige acteur vraagt zich daarom af of hij zelf meer kan doen. "Ik wil zelf schrijven en misschien ook regisseren, ook al vind ik dat heel eng"

"En ik had het er gisteren nog over met een collega", gaat Dongelmans verder. "Als er nu een rol voorbijkomt waarvan ik qua stereotypering denk: dit kan écht niet meer, dan zou ik die juist willen spelen. Ik zou er op de set met een regisseur over in conclaaf gaan en willen kijken wat we eraan kunnen doen."

'Veronica Inside is een belangrijk programma'

In het licht van Black Lives Matter deelde Dongelmans eerder een video via Instagram, waarin hij vertelde over het racisme waar hij als kind mee te maken kreeg. "Ik ben opgegroeid in Bergen, een wit dorp, er woonde destijds nog één ander donker gezin. Daardoor heb ik lang gedacht dat ik een van de weinigen was die bepaalde dingen naar hun hoofd kregen."

"Over dit onderwerp praat ik ook weleens met mensen die ik van vroeger ken", vertelt de acteur. "Mede daardoor denk ik dat de mannen van Veronica Inside misschien wel voor een grotere groep mensen in Nederland staan dan de gasten die aanschuiven in andere talkshows. Als je Nederland wilt begrijpen, dan is Veronica Inside ook een belangrijk programma."

Dongelmans was naast De Luizenmoeder ook te zien in Voetbalvrouwen en de speelfilms Het Diner en The Paradise Suite. Op het toneel was hij onder andere te zien in Who's Afraid of Virginia Woolf en de opera Der Entführung aus dem Serail.