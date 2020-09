Vanaf 17 september is de nieuwe comedyserie Ron en Riet vertrekken niet! van AVROTROS wekelijks te zien op het YouTube-kanaal van NPO Zapp. Ron Boszhard kroop in de huid van Ron, een rol waarvoor hij bijzonder dicht bij zichzelf bleef, zo vertelt hij aan NU.nl.

In Ron en Riet vertrekken niet! willen Ron en Riet met hun mobiele friettent naar Spanje emigreren, maar door de pandemie sluiten de grenzen en stranden ze op een camping in Brabant. Daar openen ze noodgedwongen hun frietzaak. Voor het thuisfront houden ze de schone schijn op en doen ze alsof ze gewoon aan de Costa del Sol zitten. De comedyserie voor de hele familie is geschreven door Diederik Ebbinge, bekend van De Luizenmoeder en Promenade.

Wie nu denkt dat dit een aaneenschakeling van dijenkletsers wordt heeft het volgens Boszhard (favoriete patatvariant: patatje oorlog, "soms met frikadel speciaal, maar niet te vaak") niet bij het juiste eind.

"Ik wilde een comedy maken op een manier waarop ik dat nog niet eerder gedaan had. Ken je After Life (Britse comedyserie van Ricky Gervais op Netflix, red.)? Daar was ik zo van onder de indruk, het is een van de beste series die er bestaat. Je gaat van die karakters houden, het beklijft."

"Zoiets wilde ik ook maken. Nou konden wij natuurlijk niet eens bij After Life de búúrt komen, maar als mensen denken dat het een lach-of-ik-schiet-show gaat worden, dan hebben ze het mis."

'Niet leuk doen maar leuk zijn'

Het publiek kent Boszhard vooral als presentator van onder andere Zappsport en Te land, ter zee en in de lucht, maar met deze show kan hij een nieuwe kant van zichzelf laten zien. "Ik speel geen typetje, dit is wie ik bén. Ik speel als het ware mezelf. Voor een comedy ben je al snel geneigd bent om alles heel dik aan te zetten en gekke bekken te trekken, maar ik heb dit keer alles juist heel klein willen acteren. Jezelf spelen is ongelofelijk moeilijk, maar wel goed om eens te proberen."

Daarvoor kreeg Boszhard veel tips van acteurs die hij kende van Wie is de Mol? "De crux zit 'm in dat ik niet leuk moet doen, maar leuk moet zijn. En ik denk dat dat gelukt is, ook dankzij alle grote namen die meededen. Ik word omringd door topmensen: Rian Gerritsen, Beppie Melissen, Dennis Willekens, Bert Hana, Fenna Ramos, René Groothof… Ongelofelijk, zo'n grote eer dat ik daar mee mag werken."

'Daar word ik gewoon stil van'

In een interview met Het Parool uit 2018 zegt Boszhard dat het zijn levensdoel is om mensen te amuseren en ze te laten lachen. Dat is nog steeds ongeveer wat hij voor ogen heeft, zegt hij.

"Maar ik wil ook mooie dingen maken die mensen bijblijven. Om een voorbeeld te noemen: ik kreeg gisteren een bericht van een vrouw die elke vrijdag met het hele gezin naar Bommetje! kijkt en pizza eet. Haar dochter van negen had haar verteld dat altijd wanneer ze 's avonds in bed ligt en zich verdrietig voelt, ze aan Ron Boszhard denkt en dan weer vrolijk wordt. Daar word ik gewoon stil van. Zo'n bericht doet me meer dan of er wel of niet een miljoen mensen naar mijn show gaan kijken."

'In principe voel ik me nu al een winnaar'

Voor Ron en Riet valt hun droom in duigen door de coronacrisis, maar Boszhard lijkt het dit jaar voor de wind te gaan: hij maakt een nieuwe serie en doet opnieuw mee aan Wie is de Mol?. Toch is hij vooral heel blij met de rust die hij dit jaar heeft kunnen nemen.

"Normaal maak ik tachtig afleveringen van Zappsport, ga ik in de zomer naar het WK, maak ik Bommetje!, en ga zo maar door. Nu had ik alle tijd voor mijn vriendin en dochtertje en dat heeft me echt goed gedaan. Maar natuurlijk was ik ook ongelofelijk vereerd dat ik weer mee mocht doen aan Wie is de Mol? - het is echt hartverwarmend dat iedereen dat mij zo heeft gegund."

En voelt hij zich een winnaar omdat hij al twee executies heeft overleefd? "Kijk, het blijf een spelletje - een gek spelletje wel, voor je gevoel is de hele wereld ermee bezig - maar in principe voel ik me inderdaad nu al een winnaar. Slechter dan in 2018 gaat het gewoon niet worden."

Ron en Riet vertrekken niet! is elke donderdag vanaf 15.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van Zapp.