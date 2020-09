Everon Jackson Hooi's regiedebuut 7OD gaat op 27 september in première op het Nederlands Film Festival in Utrecht. Dat meldt de organisatie donderdag op hun website.

Acteurs Pierre Bokma en Ali Fardi spelen de hoofdrol in de korte film van de GTST-acteur.

De film gaat over een sluwe geneesheer, die directeur is van een privékliniek waar onorthodoxe werkwijzen worden uitgevoerd. De directeur probeert in de kliniek mensen op hardhandige wijze 'te genezen' van hun geloof. De festivalorganisatie omschrijft de film als "een grimmige mix van sciencefiction en harde realiteit".

De film zal na de première te zien zijn op diverse internationale filmfestivals. Jackson Hooi zelf is ook te zien in de openingsfilm van het festival, Buladó.