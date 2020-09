De iconische schurk uit boek- en filmklassieker One Flew Over the Cuckoo's Nest krijgt vanaf vrijdag een eigen Netflix-serie. Sarah Paulson speelt de titelrol in Ratched, waarin een keurig ogende kliniek de arena wordt voor manipulatie, horrorexperimenten en seksuele onderdrukking. NU.nl heeft alvast de eerste afleveringen bekeken.

Ratched speelt zich af in 1947, ongeveer vijftien jaar voor de gebeurtenissen in One Flew Over the Cuckoo's Nest. Waar die Oscar-winnende film over een groepje kleingehouden patiënten ging, zien we nu de andere kant van het verhaal. Zuster Mildred Ratched maakt nog niet de dienst uit in de psychiatrische inrichting, maar blijkt wel slinkse en verdorven manieren te hebben om zichzelf op die koers te zetten.

De verpleegkundige, die zich altijd onberispelijk kleedt, wandelt de kliniek binnen precies op de dag dat er een beruchte seriemoordenaar wordt opgenomen. Waarom die timing belangrijk is, wordt later in de serie duidelijk. De makers laten verschillende verwikkelingen door elkaar lopen. Een chantabele ziekenhuisdirecteur, de campagne van een machtsbeluste gouverneur en een moordcomplot zijn belangrijke schakels in het verhaal.

Bloederige experimenten in kliniek

Ratched speelt zich af in een tijd van experimenten op mensen met vermeende aandoeningen. Zo moeten vrouwen met lesbianisme worden genezen via hydrotherapie of een lobotomie. In de praktijk betekent dat een kokend bad of een hersenbehandeling met een ijspriem. Niet verwonderlijk dat zuster Ratched haar eigen liefdesgevoelens onderdrukt. Hoewel ze soms ook compassie heeft voor de gemartelde vrouwen.

Paulson toonde eerder al met succes de menselijke en kwetsbare kant van een gehaat persoon. Voor haar rol als O.J. Simpson-aanklager Marcia Clark in American Crime Story won ze in 2016 een Golden Globe. De actrice vertelt in een persbericht hoe ze ter voorbereiding meer nuance zocht in de verfilming van One Flew Over the Cuckoo's Nest.

"Je wilde tijd met ze doorbrengen en moedigde ze aan", zegt Paulson over de mannelijke patiëntengroep in de film. "Zuster Ratched duikt steeds weer op, en in de ogen van het publiek belemmert ze alle mogelijkheden voor plezier. Maar ik geloof nu dat ze eigenlijk haar stinkende best deed om te helpen."

"Ze was misschien beperkt in haar denken en hield zich strikt aan de regels van dat ziekenhuis, maar ze probeerde het juiste te doen. Het miste menselijkheid en dat is heel moeilijk om naar te kijken, vooral als je bent gaan houden van die personages waar ze de leiding over heeft."

Het ziekenhuispersoneel in Ratched experimenteert met hydrotherapie. (Foto: Netflix)

Klassieke thrillersfeer en knallende kleuren

Aan de wieg van Ratched stond Emmy-winnaar Ryan Murphy, onder meer bekend van Glee en American Crime Story. Hij giet zijn nieuwste serie in een klassieke thrillersfeer, met harde strijkmuziek en locaties die doen denken aan Hitchcockfilms zoals Psycho en Vertigo.

Opvallend daarbij zijn de knallende kleuren: In de strakke stilering zijn veel tinten groen en rood terug te vinden. Niet alleen in kostuums en decors, maar ook in nachtmerrieachtige scènes waarin het beeld volledig verkleurt. Om de psychiatrische kliniek een ouderwets chique uiterlijk te geven, werd er gefilmd in Arrowhead Springs, een oud hotel waar vroeger veel beroemdheden logeerden.

Ratched bestaat uit acht afleveringen van ongeveer een uur, waarvan de eerste twee zijn geregisseerd door Murphy. Inmiddels is er ook een tweede seizoen aangekondigd.