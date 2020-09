De Lord of the Rings-trilogie van Peter Jackson komt in oktober terug naar de bioscoop. Het gaat om de uitgebreidere versies van de fantasyfilms, laat distributeur Warner Bros. donderdag weten.

The Fellowship of the Ring draait vanaf 8 oktober, The Two Towers volgt op 15 oktober en op 22 oktober verschijnt The Return of the King. De kaartverkoop gaat op vrijdag 18 september van start.

De fantasyfilms van Jackson, gebaseerd op de boeken van J.R.R. Tolkien, verschenen oorspronkelijk tussen 2001 en 2003. Het slotdeel van de trilogie won het recordaantal van elf Oscars. Een jaar na iedere bioscooprelease verscheen een uitgebreidere versie van de film op dvd.

De films duurden oorspronkelijk ongeveer drie uur per deel, maar werden dankzij extra scènes een stuk langer. Het eerste deel kreeg een speelduur van 208 minuten, deel twee werd 223 minuten lang en de laatste film duurde 262 minuten. Het is voor het eerst dat die versies in de Nederlandse bioscoop verschijnen.