Jacob Derwig is een van de vijf nieuwe bestuursleden van de Dutch Academy For Film (DAFF), de vakvereniging die verantwoordelijk is voor de Gouden Kalveren. De acteur voegt zich bij Monic Hendrickx voor de acteersectie van de vakvereniging, maakt de DAFF woensdag bekend.

De termijn van de oude bestuursleden Waldemar Torenstra, Ton Crone, Hetty Naaijkens, Tijs van Marle en initiatiefnemer Jules van den Steenhoven liep af. Hun plekken worden nu ingenomen door vijf andere filmprofessionals.

Eerder werd al bekend dat Ashar Medina (Mocro Maffia) de scenariosectie zou overnemen. Verder zijn Shamira Raphaëla (sectie documentaire), Florian Legters (production design) en Tünde Vollenbroek (animatie) toegetreden tot het bestuur. De nieuwe leden zijn voor twee jaar benoemd.

De DAFF is een vakvereniging waar ruim vierhonderd Nederlandse filmprofessionals zich bij hebben aangesloten. Een belangrijke taak van de DAFF-leden is stemmen voor de nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren. Hierbij werken ze samen met het Nederlands Film Festival.

Medina liet vorige week aan NU.nl weten dat de organisatie inclusiviteit in Nederlandse films wil stimuleren. In de Verenigde Staten vaart de organisatie achter de Oscars een vergelijkbare koers, hoewel daar ook concrete eisen worden gesteld aan de selectie voor de hoofdprijs.

De nominaties voor de Gouden Kalveren worden dit jaar op 28 september bekendgemaakt. De uitreiking vindt op 2 oktober plaats.