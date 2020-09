De satirische animatieserie South Park komt met een speciale pandemieaflevering van een uur, meldt South Park Studios via Twitter. The Pandemic Special is vanaf 30 september te zien op de zender Comedy Central.

In de trailer van de speciale aflevering is te zien dat de personages Randy en Cartman zich midden in de chaos van de coronacrisis bevinden. Randy probeert een slaatje te slaan uit de COVID-pandemie, terwijl Cartman probeert te spijbelen wanneer de vanwege de coronacrisis gesloten scholen weer opengaan.

De aflevering trapt het 24e seizoen van de serie af. De reguliere afleveringen van de animatieserie duren gemiddeld 22 minuten.

In augustus werd bekend dat ViacomCBS Entertainment interesse had in het maken van nieuwe South Park-films. In 1999 verscheen de eerste film rond de personages uit de animatieserie met de naam South Park: Bigger, Longer & Uncut.