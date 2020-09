Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat iedere dinsdag weten welke titels binnenkort verdwijnen.

De populaire horrorfilm A Quiet Place verdwijnt binnenkort van Netflix, net als de Noorse rampenfilm The Quake. De streamingdienst verwijdert daarnaast onder meer het derde deel van de Escape Plan-reeks, en The Witch van regisseur Robert Eggers (The Lighthouse). Bekijk hieronder de update.

16 september:

Crossing Lines

18 september:

Escape Plan: The Extractors

A Quiet Place

19 september:

The Poison Rose

The Witch

20 september:

The Intent 2: The Come Up

21 september:

The Quake

Smosh: The Movie

30 september:

Sinatra: All or Nothing at All

Wynonna Earp

14 oktober:

Harry & Bunnie

Russell Peters vs. The World

Skin Wars: Fresh Paint