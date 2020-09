Naar de gelijknamige roman van de Britse schrijfster Caitlin Moran verschijnt maandag de deels autobiografische film How to Build a Girl met Beanie Feldstein in de hoofdrol. Moran, die het script verzorgde, hoopt vrouwen aan te spreken die zich weleens "anders" voelen.

"In Hollywood denken ze bij empowerment aan een sexy vrouwelijke wetenschapper die aan kung-fu doet, maar dat is niet het beeld dat ik wilde neerzetten. Ik vind dat deprimerend", vertelt Moran aan NU.nl.

Liever laat de 45-jarige schrijfster gewone mensen zien die hun problemen met humor te lijf gaan en die niet gestraft worden door de maatschappij. "Ik word zo moe van vrouwelijke personages die keer op keer gepijnigd worden. Ik zou dat mijn vrouwelijke personages nooit aandoen."

Beanie Feldstein in How to Build a Girl. (Foto: Lionsgate)

'Had niet door hoe moeilijk die rol was'

Moran had niet meteen een beeld van hoe de hoofdrolspeelster in de film eruit moest zien. "Ik had niet in de gaten hoe moeilijk de rol was die ik schreef. Het ging om een grote, jonge, onschuldige vrouw, die ook slim en grappig is", aldus de auteur.

"Ze ondergaat een enorme transformatie en verandert in een soort bitch, maar je moet haar als kijker wel sympathiek blijven vinden. En eerlijk gezegd konden we hier in Groot-Brittannië gewoon niemand vinden. Op een gegeven moment zagen de producenten Beanie Feldstein in Lady Bird en toen wisten we dat we de juiste persoon hadden."

Voor Feldstein voelde de film "op alle fronten als een uitdaging". "Ineens was ik in Wolverhampton om het plaatselijke dialect te leren", vertelt de Amerikaanse actrice over de plaats waar Moran opgroeide. "En hoewel ik dacht dat ik Britse accenten aardig onder de knie had, bleek dat een nogal naïeve gedachte te zijn."

Dat de 27-jarige actrice in bijna elke scène te zien is, was ook een nieuw voor haar. "Ik maak ook nogal een reis mee: van optimistisch en gezellig meisje naar kritische bitch. Het was zo leerzaam. Mijn favoriete scène was er een waarin ik een bikini draag die van vuilniszakken is gemaakt, omdat ik op een feestje ben waar een hottub is, maar ik heb geen zwemkleding bij me. Ik hoor mannen op een nare manier over me praten en dan geef ik zo'n geweldige speech dat ik iedereen omverblaas. Dat voelde zo krachtig."

