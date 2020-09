Maïmouna Doucouré, de regisseur van de Franse film Cuties "vecht hetzelfde gevecht" als de mensen die kritiek hebben op haar film. Dat vertelt ze maandag tijdens een virtueel panel van UniFrance.

In de film sluit een elfjarig meisje zich aan bij een dansgroep van leeftijdgenoten, wat niet wordt gewaardeerd door haar traditionele familie. De film won de prijs voor World Cinema Dramatic Directing op het Sundance Film Festival.

Er ontstond echter ophef rond de film nadat Netflix een filmposter verspreidde die de meisjes volgens critici zou seksualiseren. Op de poster droegen de hoofdpersonen onthullende dansoutfits en poseerden ze provocerend. Netflix, dat de film van Sundance kocht, bood zijn excuses aan en trok de poster terug.

Volgens de 35-jarige regisseur is de controverse begonnen door de filmposter. "Het belangrijkste is om de film te bekijken en te begrijpen dat we hetzelfde gevecht vechten."

'Hyperseksualisering van kinderen gebeurt overal'

Doucouré verwerpt het idee dat de kritiek op de film te maken zou hebben met culturele verschillen tussen Frankrijk, Europa en de Verenigde Staten. “Ik dacht dat de film geaccepteerd zou worden. Hij draaide op Sundance en werd daar door Amerikaanse mensen bekeken. Ik sprak het publiek en ze zagen echt dat de film over een universele kwestie gaat."

"Het gaat niet om de Franse samenleving - de hyperseksualisering van kinderen gebeurt via sociale media en sociale media is overal. Mensen (op Sundance, red.) waren het daarmee eens."

"We moeten onze kinderen beschermen. Wat ik wil is de ogen openen voor dit probleem en proberen het op te lossen", vervolgt de filmmaker. Ze voegt eraan toe dat het ``"belangrijk en noodzakelijk is om een ​​debat op gang te brengen en oplossingen te vinden."