Het moet volgens comédienne Soundos El Ahmadi heel vreemd lopen wil All Stars & Zonen geen tweede seizoen krijgen. De actrice heeft een hoofdrol in het vervolg van All Stars en gaat er al voor de eerste uitzending van uit dat de nieuwe reeks aanslaat.

"Dat durf ik echt hardop te zeggen. Dit is echt een hele goede serie geworden. Ook los, als je All Stars niet gezien hebt. En het is even niet zo zwaar. Ik denk dat het publiek daar wel behoefte aan heeft", aldus El Ahmadi in gesprek met NU.nl.

In de nieuwe reeks volgen we de kinderen van het originele team uit 1997. El Ahmadi maakt haar entree: haar zoon heeft een relatie met een van de dochters van het personage van Thomas Acda. Ook hij twijfelt er niet aan dat er een nieuw seizoen komt.

All Stars & Zonen is geregisseerd door Jean van de Velde. De serie is vanaf zondag om 21.50 uur te zien bij NPO3.