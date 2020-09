Ruim twintig jaar na de eerste aflevering van de televisieserie All Stars keert het vriendenvoetbalteam terug op televisie. Veel dingen zijn hetzelfde gebleven, want een deel van de oude cast keert terug, maar er is volgens onder andere Danny de Munk ook veel veranderd om met de tijd mee te gaan.

"In het afgelopen half jaar is er zo veel veranderd, de halve wereld staat in brand. Dan maak je ook andere keuzes in wat je naar voren laat komen, of waar je grapjes over maakt. Maar de humor is er niet minder om geworden", aldus De Munk, die zijn rol uit de eerste film in 1997 weer oppakt, in gesprek met NU.nl.

In de loop der jaren is de cast van de serie en de films dikwijls veranderd. In 1997 bracht regisseur Jean van de Velde onder anderen De Munk, Peter Paul Muller, Daniel Boissevain en Thomas Acda bij elkaar als voetballende vrienden. Twee jaar later, toen het eerste seizoen op televisie verscheen, was De Munks personage Bram er nog wel, maar had Roeland Fernhout zijn rol overgenomen. Later gebeurde hetzelfde met Boissevains personage Johnny, dat overgenomen werd door Kees Boot.

Voor de film All Stars 2: Old Stars keerde de originele cast weer terug en nu in 2020 is dat weer het geval. Hoofdrollen zijn echter voor een jonge garde: de kinderen van de vriendenclub. De nieuwe teamleden waren voor een groot deel nog niet geboren toen de eerste film in de bioscoop verscheen en dus hebben zij ruim twintig jaar later alles nog eens teruggekeken.

"Ik kreeg de uitnodiging voor auditie en het script leek me heel leuk", aldus Samuel Vekeman. "Ik kom uit België en daar hadden we Teamspirit, dat me er heel erg aan deed denken. Pas later begreep ik dat All Stars daar weer de inspiratie voor was. Toen ik aan Nederlandse vrienden vertelde dat ik misschien mee zou spelen in All Stars werden zij heel enthousiast. Pas toen begreep ik hoe groot het was."

Ook Alidtcha Binazon was niet per se bezig met het succes van de eerdere All Stars-serie en -films. "Nee sorry. Ik heb gevoetbald vroeger, een tijdje ook echt serieus. Dus ik vond dat een heel leuk aspect, en hoopte dat ik mocht voetballen. Maar dat is niet gebeurd."

Grappen met bewustwording dat het 2020 is

Bij het kijken van de oudere afleveringen viel het de jongere garde op dat de grappen soms redelijk hard zijn. Thomas Acda beaamt dat. "Het zit er nu ook gewoon nog in hoor, maar wel met de bewustwording dat het 2020 is. Jongetjes verander je niet, dus ze zijn wel bewust in deze tijd, maar ook nog steeds bezig met meisjes, drugs, of drinken."

"Ik vond dat wel spannend, hoe ga je met de bewustwording van nu om?", aldus Binazon. "Ik was er niet voor om het maar helemaal aan de kant te schuiven onder het mom 'je moet gewoon humor hebben'. Natuurlijk moet je humor hebben, je mag grappen maken, maar je moet bewust met die grappen omgaan. In de boog van de aflevering denk je wel: oh ja, dit zet me even aan het denken. Ik heb steeds het gevoel gehad dat ik het kon zeggen als ik iets niet helemaal geschikt vond. Dus zeg nou gewoon dat iemand Congolees is in plaats van Afrikaan."

Volgens De Munk is die openheid op de set te danken aan regisseur Van de Velde. "Jean is echt iemand die alles bespreekbaar maakt. Er zijn wel eens dingen geweest die we nu echt niet meer zouden kunnen zeggen. We hebben het daar veel over gehad, veel met elkaar over gepraat. Je moet dingen meer afwegen. Ik kan bijvoorbeeld wel lachen om directheid, maar met wat er allemaal is veranderd, kan het niet altijd meer."