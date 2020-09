Netflix heeft de slag om Malcolm & Marie, een film met Zendaya en John David Washington in de hoofdrollen, gewonnen. Volgens Deadline zet de streamingdienst met een bod van 30 miljoen dollar (ruim 25 miljoen euro) de concurrentie buitenspel.

De deal werd tijdens het Toronto Film Festival gesloten, schrijft de Amerikaanse entertainmentwebsite verder.

Het door Sam Levinson (Euphoria) geregisseerde liefdesdrama is opgenomen toen veel filmproducties te lijden hadden onder de lockdown van de Amerikaanse overheid. Malcolm & Marie is een van de eerste films die sinds de uitbraak van COVID-19 zijn voltooid.

De film, die op verzoek van Zendaya (foto) door Levinson is gemaakt, werd tussen 17 juni en 2 juli in het Feldman Architecture's Caterpillar House in Californië opgenomen. Het gebouw bestaat voor een groot deel uit glas. Tijdens de opnames werden extra maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Volgens Deadline was er een hevige concurrentiestrijd om de film gaande. Onder meer HBO, Amazon en Apple zouden in de titel geïnteresseerd geweest zijn.

Malcolm & Marie gaat over een stel dat na een succesvolle filmpremière thuiskomt en in een relatiecrisis belandt. Washington is ook te zien in de onlangs verschenen film Tenet. Zendaya, die voluit Zendaya Maree Stoermer Coleman heet, speelde in enkele populaire kinderseries van Disney en heeft ook een carrière als zangeres.