Het huis uit The Fresh Prince of Bel-Air, waar het personage van Will Smith werd opgevangen door zijn oom en tante, is tijdelijk te huur als vakantiehuis. De actie is opgezet ter ere van het dertigjarige jubileum van de comedyserie. Dat maakt Smith maandag bekend via Instagram.

De acteur deelt een foto van zichzelf met DJ Jazzy Jeff. Op de achtergrond is het huis uit de serie te zien.

Op Airbnb valt te lezen dat een deel van het huis beschikbaar is voor de tijdelijke huurders. Fans kunnen logeren in de slaapkamer van Smiths personage en mogen gebruikmaken van het zwembad.

Bij het verblijf zijn ook alle maaltijden en een persoonlijke virtuele boodschap van Jazzy Jeff inbegrepen. Een conciërge helpt de vakantiegangers bij alles wat ze nodig hebben in huis, meldt USA Today.

Voor internationale fans is er geen mogelijkheid in het huis te verblijven; vanwege het coronavirus is de woning alleen te huur voor mensen die in Los Angeles wonen en tot hetzelfde huishouden behoren. Een overnachting kost 30 dollar (25 euro).

The Fresh Prince of Bel-Air was van 1990 tot 1996 te zien en betekende de doorbraak van Smith. De serie wordt nog altijd herhaald op televisie.

Will Smith en DJ Jazzy Jeff voor het huis uit The Fresh Prince of Bel-Air. (Foto: Instagram/Will Smith)