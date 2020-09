De hoofdprijs van het filmfestival van Venetië, de Gouden Leeuw, is dit jaar toegekend aan de Amerikaanse film Nomadland van regisseur Chloé Zao. De film Wife of a Spy van Japanse regisseur Kiyoshi Kurosawa heeft de Zilveren Leeuw, de grote juryprijs, gewonnen voor beste film.

Chloé Zao en hoofdrolspeler Frances McDormand namen vanwege de coronacrisis de prijs in ontvangst via een videoverbinding vanuit de Verenigde Staten.

De dramafilm Nomadland speelt zich af tijdens de financiële crisis in 2008. McDormand heeft de rol van Fern, een vrouw die nadat ze haar baan en bezittingen verliest besluit om met een camper door de Verenigde Staten te reizen.

De Italiaan Pierfrancesco Favino won de prijs voor beste acteur voor zijn rol in Padrenostro. Britse Vanessa Kirby won de prijs voor beste actrice voor haar rol as Martha in Pieces of a Woman.