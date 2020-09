Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe films en series. Met deze week onder meer een stel nieuwe Netflix Original-series en een uiteenlopend aanbod aan nieuwe films en documentaires.

Series

Julie and the Phantoms (seizoen 1)

De musicalserie Julie and the Phantoms staat sinds deze week op Netflix. Madison Reyes' Julie is een getalenteerde artiest, maar heeft sinds de dood van haar moeder haar passie voor muziek verloren. Dan duiken de overleden jongens van de band Sunset Curve op als geesten en voorzien het leven van Julie weer van muziek.

Family Business (seizoen 2)

De Franse dramatische comedyserie Family Business gaat over een niet zo succesvolle ondernemer en zijn gezin. Wanneer hij hoort dat Frankrijk wiet gaat legaliseren, gooit hij het roer om en wil hij zijn slagerij omtoveren tot coffeeshop. De familie belandt vervolgens in allerlei situaties waar ze helemaal niet op voorbereid zijn.

The Duchess (seizoen 1)

De makers van The End of the F***ing World komen nu met The Duchess, een rauwe comedyserie met stand-up-comédienne Katherine Ryan in de hoofdrol. Ze speelt een alleenstaande moeder die zo graag een tweede kind wil dat ze bij haar aan lager wal geraakte ex aanklopt.

Films

All The Money in The World

Deze waargebeurde misdaadthriller vertelt het verhaal van de kidnapping van de zestienjarige John Paul Getty III (Christopher Plummer) in 1973. Zijn steenrijke opa, oliemagnaat Jean Paul Getty, weigert losgeld te betalen, waarna Johns moeder (Michelle Williams) Getty's zaakvoerder en ex-CIA-agent Fletcher Chase (Mark Wahlberg) inschakelt. Christopher Plummer nam zijn rol over van Kevin Spacey, nadat zijn scènes uit de film waren geknipt wegens beschuldigingen van aanranding en seksuele intimidatie.

The Babysitter: Killer Queen

In The Babysitter: Killer Queen - het vervolg op het prettig gestoorde The Babysitter - probeert voormalig oppaskind Cole de gruwelijke gebeurtenissen uit het eerste deel te verwerken. Maar als hij met zijn vrienden een weekendje erop uit trekt, begint de nachtmerrie weer van voor af aan.

Nocturnal Animals

Een 'verhaal in een verhaal', zo kunnen we Nocturnal Animals misschien nog wel het beste omschrijven zonder al te veel spoilers weg te geven. De film focust op Amy Adams' Susan Morrow. Ze krijgt onverwacht een manuscript van haar ex-man in handen. Vervolgens wordt Susan geconfronteerd met nare herinneringen uit het huwelijk, en uiteindelijk duiken we ook in de wereld van het boek zelf. De film werd geregisseerd door Tom Ford en heeft met o.a. Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Armie Hammer en Isla Fisher een fantastische cast.

Documentaires

My Octopus Teacher

Een man die levenslessen leert van een... octopus? Het is het uitgangspunt van de bijzondere docu My Octopus Teacher, waarin we de duiker Craig Foster volgen die een wel heel bijzondere band opbouwt met een octopus uit een Zuid-Afrikaans kelpwoud.

The Social Dilemma

Deze bijzondere docu, met enkele gefictionaliseerde scènes gespeeld door acteurs, zet helder uiteen waarom achter sociale media kwaadaardige bedrijven schuilgaan die eigenlijk maar één doel hebben: je verslaafd maken.

