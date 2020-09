Netflix heeft de rechten gekocht van de film Bruised, het regiedebuut van actrice Halle Berry. Dat meldt Deadline.

Netflix zou volgens ingewijden een bedrag met liefst acht nullen hebben betaald voor de film, waarvan de productiekosten rond de 20 miljoen dollar worden geschat. Na het zien van een voorproefje was het bedrijf dusdanig onder de indruk dat het per se de rechten wilde bemachtigen. De deal zit in de laatste fase en zou binnen enkele uren zo goed als rond zijn.

De film zou eigenlijk zaterdag in première gaan tijdens Toronto International Film Festival, maar daar brengt de streamgigant nu dus verandering in.

Bruised gaat over een mixed martial arts-vechter, gespeeld door Berry, die geconfronteerd wordt met de terugkeer van haar zesjarige zoon. Naast Berry zijn onder anderen Adan Canto, McKinley Henderson en Sheila Atim te zien in de dramafilm.

Wanneer de film precies op Netflix verschijnt, is nog onbekend.