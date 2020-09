Warner Bros. heeft besloten Wonder Woman 1984 opnieuw uit te stellen. De studio is er niet gerust op dat het bioscooppubliek tijdens de coronacrisis in groten getale naar de bioscoop zal terugkeren. Dat meldt Variety.

De film zou eigenlijk op 2 oktober uitkomen, maar de filmstudio heeft dat nu verschoven naar 25 december. Volgens ingewijden zou Warner Bros. bang zijn dat het publiek niet zit te wachten op nog een grote blockbuster in zo'n korte tijd, aangezien Tenet vorige maand al uitkwam. De studio hoopt dat die film door het wegvallen van concurrentie een langere houdbaarheidsdatum heeft.

Daarnaast is het coronavirus op veel plekken wereldwijd nog altijd zeer aanwezig en dat maakt de situatie te onzeker om zo'n dure film uit te brengen. Zo draaien bioscopen in de Verenigde Staten maar op 50 tot 70 procent van hun maximale capaciteit en zijn deze in de staten Californië en New York zelfs nog gesloten.

De studio laat in een reactie aan Variety weten veel vertrouwen te hebben in de film van Patty Jenkins. "Patty is een uitzonderlijke filmmaker en met Wonder Woman 1984 heeft ze een prachtige dynamische film afgeleverd waar bioscoopbezoekers van alle leeftijden over de hele wereld van gaan smullen", aldus Toby Emmerich, voorzitter van de Warmer Bros. Motion Picture Group.

Jenkins zelf hoopt dat fans het kunnen opbrengen om nog even geduld te hebben. "Met de nieuwe datum op Eerste Kerstdag kunnen we met alle fans de vakantie gaan doorbrengen!"