Kate Winslet heeft er toch spijt van dat ze ooit heeft gewerkt met regisseurs Woody Allen en Roman Polanski, die de laatste jaren mede door #metoo slecht in het nieuws kwamen. De actrice vindt het "schandalig hoelang zij aanzien hebben gehad in Hollywood", vertelt ze in een interview met Vanity Fair.

Winslet werkte in 2017 samen met Allen voor de film Wonder Wheel en in 2011 met Roman Polanski voor Carnage. "Ik vraag me soms af waarom ik in vredesnaam ooit met ze heb samengewerkt", zegt Winslet in het magazine. "Ik moet daar mijn verantwoordelijkheid voor nemen. De klok kan ik helaas niet terugdraaien."

De uitspraken van de 44-jarige actrice in Vanity Fair staan in schril contrast met een interview in The New York Times in 2017 ter promotie van Wonder Wheel. Destijds zei de Oscar-winnares nog dat ze de beschuldigingen aan het adres van Allen los kon zien van het werk dat ze deed in de film. "Woody Allen is een geweldige regisseur, net als Roman Polanski, en ik had een fantastische ervaring door met hen allebei te werken", aldus Winslet.

Regisseur Allen wordt door zijn ex-partner Mia Farrow en adoptiedochter Dylan Farrow beschuldigd van het in 1992 seksueel misbruiken van Dylan. Polanski is meermaals beschuldigd van het verkrachten van actrices met wie hij samenwerkte, onder wie een dertienjarig meisje in de jaren zeventig.

Actrice had zelf ook negatieve ervaring

Winslet zegt in Vanity Fair zelf ook een negatieve ervaring te hebben gehad tijdens de opnames van een film. Toen ze een naaktscène met actrice Melanie Lynskey moest doen voor Peter Jacksons film Heavenly Creatures (1994), riep een van de cameramannen: "Jongens, ik denk dat het een dag is voor een grote erectie."

Omdat de actrice zichzelf nog jong en onervaren achtte, legde ze dit incident naast zich neer. "Je denkt dan: dat is gewoon wat mannen zeggen en dat doen ze soms zonder erover na te denken. Het zijn maar woorden, maar toch deden ze pijn."