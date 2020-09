Neve Campbell, die in de vier delen van Scream te zien was als Sidney Prescott, keert terug in de nieuwe versie die van de horrorfilm wordt gemaakt. De actrice laat donderdag in een verklaring, onder meer gedeeld door Deadline, weten verheugd te zijn om de rol weer te mogen spelen.

Eerder was al bekend dat David Arquette en Courteney Cox ook terugkeren in de reboot van de succesvolle horrorreeks, die draait om een seriemoordenaar die toeslaat in een Amerikaans stadje.

De cast wordt aangevuld met Jack Quaid, Melissa Barrera en Jenna Ortega. Matthew Bettinelli-Olpin en Tyler Gillett nemen de regie op zich. Over het verhaal is nog niets bekend, de film moet in januari 2022 in de bioscopen verschijnen.

De film wordt geproduceerd door Spyglass Entertainment. Het bedrijf werd een jaar geleden opgericht door onder anderen de eigenaren van Lantern Entertainment.

Spyglass Entertainment nam de rechten van de Scream-reeks over nadat productiebedrijf The Weinstein Company in 2018 failliet was gegaan na aantijgingen aan het adres van Harvey Weinstein.